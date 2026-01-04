El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas centrales del día.

La sensación térmica será notablemente más baja, oscilando entre los 1 y 6 grados, lo que sugiere que los habitantes de Cuntis deben abrigarse adecuadamente si planean salir. A pesar de que no se esperan precipitaciones significativas, la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% en las primeras horas del día y un 0% en la tarde y la noche. Esto indica que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin el temor de mojarse.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 23 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la tarde, donde las rachas podrían bajar a 31 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, a pesar de la cobertura nubosa, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Cuntis. La salida del sol se producirá a las 09:04, mientras que el ocaso se anticipa para las 18:14, brindando un día con una duración de luz solar relativamente corta, típico de esta época del año.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar ropa adecuada para el frío y el viento, así como estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. En resumen, el día se presentará fresco y cubierto, ideal para disfrutar de un paseo por la naturaleza o una visita a los encantos de Cuntis, siempre con precaución ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.