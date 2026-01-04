El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se prevén algunas mejoras hacia la tarde, donde el cielo podría despejarse en gran parte, alcanzando temperaturas de hasta 11 grados.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, pero se espera que el resto de la jornada permanezca seco. Las condiciones de viento serán notables, con rachas que alcanzarán hasta 61 km/h en la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. El viento soplará del noreste, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando un máximo de 11 grados, lo que proporcionará un respiro a los habitantes de Catoira. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja, especialmente en las horas de mayor viento, donde se prevé que baje a 4 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 7 grados, con cielos despejados que permitirán una mejor visibilidad.

Es importante que los residentes se preparen para un día fresco y ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre. Se recomienda el uso de ropa abrigada y protección contra el viento, dado que las rachas pueden ser intensas. A medida que el día avance, la mejora en las condiciones del cielo permitirá disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso previsto para las 18:14, ofreciendo una vista agradable para quienes se encuentren en la zona.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento notable del noreste. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es aconsejable estar preparado para un día fresco y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.