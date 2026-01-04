El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 5 y 6 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando hasta 7 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica, por su parte, será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán valores de 3 grados, descendiendo a 1 grado por la tarde y llegando a un mínimo de -2 grados en las horas de la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será un factor notable en la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con las bajas temperaturas. Las velocidades del viento oscilarán entre 18 km/h en las primeras horas y alcanzarán su punto máximo en la tarde, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 3 grados . La visibilidad se mantendrá buena, pero el viento podría generar algunas rachas que podrían ser incómodas para los transeúntes.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas estables y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.