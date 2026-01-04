El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una variabilidad en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una descripción de "muy nuboso" en las primeras horas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 54% y el 75%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura y, en algunos momentos, incomodidad al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es un alivio para aquellos que desean disfrutar de un paseo o realizar actividades en la naturaleza.

La salida del sol está programada para las 09:03, mientras que el ocaso será a las 18:16, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero la tendencia general será hacia un ambiente mayormente nublado.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será fresco y nublado, con temperaturas suaves y un viento notable del noreste. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de invierno típico, con la posibilidad de disfrutar de algunas horas de calma y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.