El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones nubosas a lo largo de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con nubes altas predominando en la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se prevé que el cielo se despeje, ofreciendo un respiro de sol en las últimas horas.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia las 23:00 horas. A medida que el día avance, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Cambados se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante la mañana y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 73% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 62% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones para mantenerse abrigados.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h. Este viento puede generar una sensación de frío adicional, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones del tiempo al salir.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco, aunque con cielos mayormente cubiertos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite realizar actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Se recomienda a la población que se abrigue adecuadamente y aproveche las horas de sol que se prevén hacia el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.