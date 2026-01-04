El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

Hoy, 4 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto y muy nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones de muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, aunque habrá momentos de poco nuboso hacia el final de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 9 grados, que descenderá ligeramente a 8 grados en la tarde y alcanzará un mínimo de 6 grados durante la noche. La sensación térmica será similar, con valores que rondarán entre los 2 y 6 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será más intensa debido a la humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia significativa, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse bien si se planea salir. Las ráfagas de viento serán más intensas en la mañana y la tarde, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 11:00 y 16:00 horas.

La salida del sol se producirá a las 09:04, mientras que el ocaso está previsto para las 18:14, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A pesar de la nubosidad, los momentos de claridad pueden ofrecer vistas agradables del paisaje gallego.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que invitan a abrigarse y un viento notable que puede intensificar la sensación de frío. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.