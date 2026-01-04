El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente hasta un 72% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noreste. La velocidad del viento oscilará entre 9 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en la tarde. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día sin lluvias, con un 0% de probabilidad de precipitación.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se espera que haya momentos en que las nubes se disipen ligeramente, permitiendo que el sol asome en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se espera que alcance un máximo de 11 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido al viento, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Bueu vestirse adecuadamente para el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso a las 18:16. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados en las horas nocturnas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 11 grados, y un viento notable del noreste. Sin lluvias a la vista, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.