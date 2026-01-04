El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas centrales, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevén momentos de poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 10 grados, descendiendo a 9 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 6 grados en la tarde. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, donde se prevén sensaciones térmicas de entre 3 y 6 grados.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas significativas, con velocidades que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas de la mañana. El viento soplará del noreste, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h durante la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y al viento frío.

La salida del sol se producirá a las 09:03 y se espera que se oculte a las 18:15, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A pesar de la nubosidad, los momentos despejados en la tarde podrían ofrecer algunas oportunidades para disfrutar de la luz del sol, aunque sea de manera limitada.

En resumen, Barro experimentará un día frío y nublado, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas, especialmente si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.