El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, Baiona se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones nubosas que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto en algunos momentos, aunque también habrá intervalos de nubes altas y periodos de poco nuboso hacia el final de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 10 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados, pero caerá nuevamente a 8 grados al caer la noche. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 93% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Baiona disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Predominará el viento del noreste, que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas costeras. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves de 2 a 6 km/h en la mañana y aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La visibilidad será buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad. Los niveles de humedad, que alcanzarán su punto máximo en la mañana, podrían hacer que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas más frías del día.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los vientos del noreste aportarán un toque de frescura, haciendo que sea recomendable abrigarse si se planea salir. A pesar de la falta de sol, el día ofrece condiciones estables para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-03T22:33:06.