El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté nuboso, con una transición a condiciones muy nubosas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la cobertura de nubes se intensificará, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 5 grados hacia el final de la jornada. A medida que el día avance, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, debido a la combinación de la temperatura y el viento, que podría hacer que se sienta como si estuviera entre 2 y 6 grados.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 20 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento, junto con las bajas temperaturas, contribuirá a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, que disminuirá a cero entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, existe un 10% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas ligeras en la tarde. La noche se mantendrá despejada, con un regreso a cielos despejados y temperaturas que descenderán nuevamente.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por la presencia de nubes densas. Es recomendable que los residentes de As Neves se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de llevar ropa abrigada y estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

