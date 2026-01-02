El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación son del 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y del 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se mantenga adecuada, aunque la combinación de nubes y lluvia podría reducirla en momentos puntuales. En la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias esporádicas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es aconsejable estar preparado para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será densa, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulados que rondan entre 0.3 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea más probable.

Hoy, 2 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, aunque se espera que en algunos momentos pueda intensificarse ligeramente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.