El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, aunque se espera que en algunos momentos pueda intensificarse ligeramente.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana. A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 74% y el 83%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Esto, combinado con el cielo cubierto, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Los habitantes de Vilagarcía deben estar preparados para un día húmedo y fresco, lo que podría hacer que sea recomendable llevar ropa adecuada y un paraguas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría afectar la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas es moderada, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 60% de posibilidad de tormentas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de algún chaparrón más intenso en momentos puntuales.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia escasa. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas en las horas centrales del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea más probable.

Hoy, 2 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

