El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, especialmente en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 19:00 a 01:00, donde se espera que la lluvia sea escasa pero constante. En total, se prevé una precipitación acumulada de hasta 0.6 mm, con intervalos de lluvia que podrían ser más intensos en ciertos momentos. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 86%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para el tiempo.

A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas es baja, pero no se puede descartar la posibilidad de algunos truenos aislados en la tarde, con un 65% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00.

Los momentos más frescos del día se anticipan para la mañana, con temperaturas que rondarán los 9 grados , mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, manteniéndose en torno a los 11 grados.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El 2 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.