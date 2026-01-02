El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.4 mm, pero la constante presencia de nubes y la posibilidad de lluvia ligera pueden hacer que el día se sienta más húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en la tarde. La tarde se presentará con un cielo igualmente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el viento seguirá soplando desde el sureste, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día gris y húmedo en Vila de Cruces.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se preparen para un día fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.