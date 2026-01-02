El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.
A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.4 mm, pero la constante presencia de nubes y la posibilidad de lluvia ligera pueden hacer que el día se sienta más húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en la tarde. La tarde se presentará con un cielo igualmente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el viento seguirá soplando desde el sureste, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día gris y húmedo en Vila de Cruces.
En resumen, se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se preparen para un día fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.
El día de hoy, 2 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.
El día de hoy, 2 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.
El día de hoy, 2 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.
