El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se extenderá hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la situación se mantenga similar, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.2 y 0.6 mm, lo que indica que, aunque la lluvia estará presente, no se anticipan condiciones de mal tiempo severo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los vigueses necesiten paraguas a lo largo del día.

En cuanto a la temperatura, se espera que oscile entre los 10 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 22 y 26 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 74% y el 83%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento. A lo largo del día, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 60% durante la tarde y alcanzando un 70% en la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los vigueses deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y temperaturas frescas, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la tarde. A partir del periodo de las 04:00, se espera que la situación se complique ligeramente con la llegada de lluvias escasas, que se prolongarán hasta la mañana. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.