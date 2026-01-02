El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la alta humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, rondando entre el 80% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, que soplarán principalmente del noreste, tendrán velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la tarde.

Los ciudadanos de Valga deben prepararse para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas. A medida que el día avance, es probable que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 18:12.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.