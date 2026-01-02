El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1.1 mm, con una probabilidad de lluvia del 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto indica que es muy probable que los residentes y visitantes de Tui experimenten lluvias ligeras a moderadas, especialmente en la franja horaria de la mañana y el mediodía.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 76% y el 91% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubladas y las lluvias, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de condiciones climáticas más severas en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados . La lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad, y el viento se moderará ligeramente. En resumen, se aconseja a todos en Tui que se preparen para un día mayormente lluvioso y fresco, con la posibilidad de tormentas, y que tomen precauciones al salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.