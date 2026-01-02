El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El 2 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

La precipitación será un factor importante, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm en los periodos más húmedos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 70% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Tomiño necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel en el tiempo del día. Se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 65% y el 94%, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío y húmedo.

En cuanto a la actividad tormentosa, existe una probabilidad del 20% de tormentas en las primeras horas, aumentando a un 60% durante la tarde. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, las condiciones podrían volverse más inestables a medida que el día avanza, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas.

En resumen, el 2 de enero de 2026, Tomiño experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y una significativa probabilidad de lluvia. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y posibles tormentas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.