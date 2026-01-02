El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El 2 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas serán menores, con registros de hasta 0.1 mm en las horas posteriores.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 72% y el 89%, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevé que las nubes altas comiencen a aparecer, lo que podría dar un respiro a la monotonía del cielo gris. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 11 y 14 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas es moderada, especialmente en la franja horaria de la mañana, donde se estima un 55% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esporádicas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si tienen planes de salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.