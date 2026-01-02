El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Silleda deben estar preparados para la lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm y 0.6 mm en las horas siguientes, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, oscilando entre el 72% y el 85%. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. El viento soplará del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en torno a los 17-27 km/h en la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 55% entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, hay un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día gris y húmedo. En resumen, Silleda experimentará un día de invierno típico, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A partir de la tarde, aunque las nubes continuarán presentes, se prevén intervalos nubosos que permitirán que algunos claros se asomen, aunque la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.