El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la nubosidad será densa, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.7 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, será constante, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Predominarán vientos del norte y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y, en ocasiones, incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 68% y el 88%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de factores meteorológicos sugiere que, aunque el día será mayormente gris y lluvioso, las temperaturas no serán extremas, lo que podría permitir actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y lluvia podría reducirla en momentos puntuales. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al conducir y estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. La recomendación es disfrutar de las actividades bajo techo y estar preparados para la lluvia si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un estado del cielo que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitaciones aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, que se prevé será escasa pero constante, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 2 de enero de 2026, Marín se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.