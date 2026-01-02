El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 8 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 91% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este y noreste, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

La probabilidad de tormentas es moderada, especialmente en la tarde, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también un aumento en la nubosidad, lo que limitará la visibilidad y podría afectar el desarrollo de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día gris y húmedo en Salvaterra de Miño. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 2 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.