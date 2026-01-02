El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de nubes. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 0.5 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 10:00 y las 14:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 70%.

El viento soplará desde el este y el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento será moderada, oscilando entre 5 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja en general, aunque se prevé un incremento en la tarde, con un 65% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si se producen cambios en la dinámica atmosférica.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes densas podría reducirla en momentos puntuales, especialmente durante las lluvias. Los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores, y considerar llevar paraguas si planean salir.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:14, lo que proporcionará un total de aproximadamente 9 horas de luz solar, aunque esta será limitada por la cobertura nubosa. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y escasas lluvias, características típicas del invierno en la región.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.