El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea más probable.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 75% y el 86%. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la dispersión de las nubes. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría generar momentos de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas se incrementará, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se espera un 65% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles chubascos más intensos.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será densa, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulados que rondan entre 0.3 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta los 14 grados en la tarde.

Hoy, 2 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.