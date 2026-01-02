El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 11:00, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 82% en las primeras horas y podría llegar hasta el 89% en la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Las precipitaciones comenzarán a ser notorias a partir de la mañana, con una acumulación estimada de 0.1 mm a 0.4 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00, lo que añade un elemento de inestabilidad al clima de la jornada. Esto podría resultar en chubascos más intensos en ciertos momentos, por lo que es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y se preparen para un día mayormente lluvioso.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. En el periodo de la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan alrededor de los 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 86%. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El 2 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.