El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 05:00 a las 09:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80%, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la humedad y las lluvias.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y que tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados a lo largo del día.

Hoy, 2 de enero de 2026, Marín se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.