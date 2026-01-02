El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, oscilando entre el 80% y el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Las ráfagas de viento también serán un factor a considerar, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h desde el este en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 55% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan descargas eléctricas aisladas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas descendiendo nuevamente a los 8 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad continúe alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de cielo cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas ligeras.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados.

Hoy, 2 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten algunas lluvias ligeras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.