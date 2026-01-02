El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también aumenta la probabilidad de precipitaciones, que se prevén en forma de lluvia escasa. A partir de la mañana, se registrarán ligeras lluvias, especialmente en las horas de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando hasta el 95% en ciertos periodos del día.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un incremento en la tarde, con un 70% de posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas. Esto podría traer consigo chubascos más intensos en algunas áreas, aunque la duración de estas tormentas será breve.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Ponteareas experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones al conducir, dado el potencial de lluvia y viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.