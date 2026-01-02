El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frío y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 60% entre las 13:00 y las 19:00, con intervalos nubosos que podrían dar paso a ligeras lloviznas. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause problemas significativos.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h, alcanzando rachas de hasta 49 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 90% a lo largo del día, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y podría generar una sensación de incomodidad para algunas personas. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando valores de entre 10 y 11 grados .

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, hay un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente en la tarde.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. En el periodo de la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan alrededor de los 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 86%. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El 2 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.