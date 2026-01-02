El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

La humedad relativa será alta, rondando el 80%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando picos del 85% en la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Poio experimente lluvias escasas a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos intermitentes, especialmente entre las 7 y las 13 horas.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, y un 65% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo condiciones más severas.

En resumen, Poio se prepara para un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable que los habitantes se abriguen adecuadamente y estén preparados para las inclemencias del tiempo, especialmente si planean salir durante las horas más frías y húmedas del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de enero de 2026, Marín se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta los 14 grados en la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.