El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. En el periodo de la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan alrededor de los 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 86%. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que el día progrese, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento. La velocidad del viento, que soplará principalmente del este, alcanzará ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Pazos de Borbén experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.6 mm, lo que indica que no se anticipan lluvias intensas, pero sí un ambiente húmedo y gris.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y la lluvia. Las condiciones meteorológicas también sugieren que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, existe un 50% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias.

Los habitantes de Pazos de Borbén deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera invernal que caracteriza a esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El 2 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

