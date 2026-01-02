El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá significativa, con valores que rondan el 70% en la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar el suelo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican las temperaturas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del noreste. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El 2 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.