El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia del viento. Este viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará rachas de hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en las zonas más expuestas.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo a un 70% hacia la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.6 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras, pero constantes. Es recomendable que los residentes de O Rosal lleven paraguas o impermeables si planean salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.
En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé un 50% de probabilidad de tormentas durante la mañana, aumentando a un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, especialmente en las horas centrales del día.
A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán ligeramente al caer la noche, alcanzando los 10 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 18:15. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.
En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones al salir.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 2 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
El día de hoy, 2 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.
El 2 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.
