El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia del viento. Este viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará rachas de hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo a un 70% hacia la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.6 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras, pero constantes. Es recomendable que los residentes de O Rosal lleven paraguas o impermeables si planean salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé un 50% de probabilidad de tormentas durante la mañana, aumentando a un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, especialmente en las horas centrales del día.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán ligeramente al caer la noche, alcanzando los 10 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 18:15. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones al salir.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

El 2 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.