El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con registros que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Las lluvias serán ligeras, con un acumulado de 0.2 mm en la mañana y hasta 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 95% de posibilidad de que se produzcan lluvias. A medida que avance la tarde, esta probabilidad se mantendrá en torno al 70% hasta las 19:00.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta durante todo el día, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero aún por encima del 80% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la tarde.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.