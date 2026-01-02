El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, y del 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será constante y podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h. A medida que el día avance, los vientos cambiarán a dirección sureste, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga en niveles aceptables, aunque la combinación de nubes y lluvia podría reducirla en momentos puntuales. Las condiciones de tormenta son posibles, especialmente entre las 19:00 y la 01:00, con una probabilidad del 70%. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable tener en cuenta la posibilidad de lluvia y el viento. Las temperaturas frescas y la alta humedad pueden hacer que la experiencia sea menos placentera si no se toman las precauciones adecuadas. En resumen, el día en O Grove se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y vientos moderados, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores o a prepararse bien para salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será densa, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulados que rondan entre 0.3 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

Hoy, 2 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica que las nubes dominarán el paisaje. Esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día, con algunas variaciones en la intensidad de la nubosidad.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.