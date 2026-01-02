El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.8 mm.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, alcanzando los 9 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve aumento a 14 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar en un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 17 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y, en ocasiones, incómodo. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con lluvias escasas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor viento y posibilidad de lluvia.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se extenderá hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la situación se mantenga similar, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.