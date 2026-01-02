El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del cuarto periodo, con una acumulación de hasta 0.4 mm de lluvia, y se intensificarán en las horas posteriores, alcanzando hasta 1 mm en el periodo de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de tiempo más críticos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Mos necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en los momentos más intensos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Este viento, combinado con la alta humedad, podría resultar en un ambiente bastante incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormentas en la tarde, aumentando a un 70% hacia la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse condiciones de tormenta que podrían incluir relámpagos y truenos, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen salir.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento en la tarde, alcanzando hasta 13 grados . Sin embargo, la combinación de la lluvia, la humedad y el viento hará que la sensación térmica sea más baja. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Mos que se vistan adecuadamente para el frío y la lluvia, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se extenderá hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la situación se mantenga similar, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde.

