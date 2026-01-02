El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas alrededor de 9 grados , manteniéndose estables hasta el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un viento del este que soplará con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es. Este viento, aunque moderado, puede generar incomodidad, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque no se anticipan intensas, podrían acumular hasta 0.6 mm en total a lo largo del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán más frecuentes en las primeras horas de la mañana y podrían continuar intermitentemente hasta la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 74% y el 82%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente cuando se combine con el viento. Esto puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Es importante estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que estas tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y, en ocasiones, descargas eléctricas.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados a lo largo del día.

Hoy, 2 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.