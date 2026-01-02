El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. Las rachas de viento, que oscilarán entre 5 y 14 km/h, provendrán principalmente del noreste, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm hacia la mañana. A lo largo del día, se prevén lluvias intermitentes, con un total de 0.3 mm de precipitación esperada para el periodo de 10:00 a 11:00.

En la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. La temperatura se mantendrá relativamente constante, oscilando entre 10 y 12 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fresca de lo habitual.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas y la posibilidad de lluvias, especialmente en las horas de la mañana. Los residentes de Mondariz deben estar preparados para condiciones de baja visibilidad y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en la predicción.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fría, rondando los 2 a 3 grados.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. En el periodo de la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan alrededor de los 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 86%. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Hoy, 2 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.