El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y aumentando hasta un 88% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío más intensa de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 09:00 y las 13:00. La probabilidad de lluvia es del 100% en estos periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 12 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 18:14, marcando el final de un día gris y húmedo. Los habitantes de Moaña deben estar preparados para un día de invierno típico, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se sugiere planificar las salidas con precaución y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un estado del cielo que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitaciones aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, que se prevé será escasa pero constante, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 2 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la tarde. A partir del periodo de las 04:00, se espera que la situación se complique ligeramente con la llegada de lluvias escasas, que se prolongarán hasta la mañana. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se extenderá hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la situación se mantenga similar, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.