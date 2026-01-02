El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta los 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Esto es importante para quienes planean actividades al aire libre, ya que la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante la mañana. Se anticipa que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.3 mm en las primeras horas del día, aumentando a 0.7 mm hacia la mañana. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se podrían registrar algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará desde el noreste y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes de Meis se preparen para un día húmedo y ventoso, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de tormentas será baja, con un 0% de probabilidad en la mañana y un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán inestables, no se anticipan tormentas severas. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados a lo largo del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será densa, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulados que rondan entre 0.3 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea más probable.

