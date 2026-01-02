El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 89% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, generará una sensación de frío que podría ser más intensa de lo habitual. Los vientos soplarán predominantemente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la mañana y hasta 0.7 mm en la tarde. Sin embargo, es importante estar preparado para la posibilidad de chubascos intermitentes, especialmente durante las horas de mayor actividad.

En la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, con mínimas que rondarán los 10 grados .

Es recomendable que los residentes de Meaño se preparen para un día fresco y húmedo, llevando ropa adecuada y considerando el uso de paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será densa, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulados que rondan entre 0.3 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea más probable.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la nubosidad será densa, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.