El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Marín se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Marín experimentará lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas del día. Las probabilidades de precipitación son del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Se prevé que la cantidad de precipitación sea mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las horas más activas de la mañana. A medida que el día avance, las probabilidades de lluvia disminuirán, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 21 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día se desarrolle, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, Marín experimentará un día cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la mañana. Los vientos del sureste aportarán un toque de frescura, haciendo que la jornada sea ideal para actividades bajo techo o para quienes disfrutan de un tiempo más templado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.