El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La precipitación comenzará a ser más significativa a partir de la mañana, con registros que podrían llegar hasta los 0.4 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea escasa pero constante, con acumulaciones que podrían sumar hasta 0.3 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta los 43 km/h, con dirección mayormente del sur y sureste. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, con valores que podrían descender hasta 1 grado en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la sensación térmica se mantendrá entre 5 y 10 grados, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, especialmente en las horas de la tarde, donde se estima que podría alcanzar hasta un 60%. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar las precipitaciones en cortos periodos de tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias comiencen a disminuir hacia la noche, aunque las nubes permanecerán. La puesta de sol se producirá a las 18:10, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se hará más evidente.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es recomendable que los residentes se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, manteniendo a mano ropa adecuada y precauciones ante posibles tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A partir de la tarde, aunque las nubes continuarán presentes, se prevén intervalos nubosos que permitirán que algunos claros se asomen, aunque la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.