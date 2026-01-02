El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica que las nubes dominarán el paisaje. Esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día, con algunas variaciones en la intensidad de la nubosidad.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 76% en la mañana y podría aumentar ligeramente en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 19:00 y la 01:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras en este periodo. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a los 10 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana, pero se incrementa a un 60% en la tarde y noche, lo que podría traer consigo algunas tormentas ligeras.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo las precauciones necesarias para disfrutar del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será densa, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulados que rondan entre 0.3 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 2 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.