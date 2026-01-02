El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% en algunos periodos. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.5 mm en total. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la lluvia no será intensa, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 82% y el 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en momentos puntuales. Esta brisa, aunque moderada, podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se prevé que el viento se mantenga constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 40% en las primeras horas del día, incrementándose a un 70% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una posibilidad significativa de que se produzcan, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica.

Los ciudadanos de A Guarda deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda planificar en consecuencia. A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche.

En resumen, el 2 de enero de 2026, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a la precaución y a la preparación ante posibles cambios en el tiempo.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El 2 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.