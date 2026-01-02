El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Desde la madrugada, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 0.8 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Gondomar necesiten paraguas si planean salir. A partir de la tarde, la lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h en la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad, que se mantendrá alta durante todo el día, con valores que rondarán el 85%, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían producirse tormentas aisladas que podrían sorprender a los transeúntes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, hoy en Gondomar se anticipa un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones invernales y lleven consigo ropa adecuada y paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.8 mm.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.