El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A partir de la tarde, aunque las nubes continuarán presentes, se prevén intervalos nubosos que permitirán que algunos claros se asomen, aunque la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se espera que se sienta como si estuviera entre 2 y 3 grados. A medida que el día avanza, la sensación térmica podría llegar a los 10 grados, aunque esto dependerá de la intensidad del viento.

Hablando del viento, se anticipa que sople del sureste con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas más activas. Las rachas de viento podrían ser más intensas, llegando a los 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. Este viento, aunque no se espera que cause problemas significativos, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde se estima un 100% de probabilidad, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Posteriormente, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 70% hasta las 19 horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas del día, aumentando a un 50% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 65% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas, por lo que se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.