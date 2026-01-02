El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una ligera posibilidad de lluvia. La precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm y 0.6 mm en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 100% durante la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de A Estrada necesiten paraguas al salir de casa.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas más frías de la mañana, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo chubascos más intensos. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la posible lluvia y el viento, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. En resumen, se recomienda a los habitantes de A Estrada que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y viento fuerte.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.