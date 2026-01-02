El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en total. Las lluvias ligeras comenzarán a manifestarse a partir de las 5:00 de la mañana y continuarán intermitentemente hasta la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 74% y el 83%. Esto contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 65% entre las 13:00 y 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica, por lo que se aconseja precaución en actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los habitantes deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de tormentas en la tarde y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Hoy, 2 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

Hoy, 2 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas alrededor de 9 grados , manteniéndose estables hasta el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.